Transports publics – Le garage géant des MBC pourra accueillir 100 bus à Denges Le Conseil d’État sollicite du parlement un cautionnement de 66 millions pour ériger un dépôt censé accueillir la flotte de la compagnie régionale, qui ne cesse de se développer. Cédric Jotterand

Le futur dépôt des MBC, situé entre Morges et Échandens, pourra accueillir une centaine de bus dévolus aux transports publics dans la région morgienne, pour un investissement de 83 millions. DR/MBC

Huitante-trois millions de francs pour «réduire» 100 bus, voilà l’équation que doit résoudre la compagnie de transports Morges-Bière-Cossonay, qui empile les projets d’importance entre son fief d’origine au pied du Jura et l’agglomération morgienne, où ses lignes sont de plus en plus utilisées à l’heure d’une mobilité repensée.