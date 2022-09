Environnement – Le gazoduc Nord Stream 2 victime d’une fuite de gaz en mer Baltique Si le pipeline censé acheminer du gaz russe en Allemagne n’a pas été mis en service, une fuite a été détectée en mer Baltique.

Le pipeline Nord Stream 2, construit en parallèle au gazoduc Nord Stream 1, était destiné à doubler la capacité d’importation de gaz russe en Allemagne. AFP

Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l’Allemagne mais n’a pas été mis en service, est victime d’une fuite de gaz en mer Baltique, ont annoncé lundi l’opérateur du pipeline et les autorités danoises.

Après l’annonce par l’autorité danoise du trafic maritime d’une fuite de gaz détectée sur le tracé de Nord Stream 2, son opérateur a confirmé dans un communiqué adressé à l’AFP que la fuite touchait bien le gazoduc sous-marin, majoritairement détenu par le géant russe Gazprom. Le pipeline Nord Stream 2, construit en parallèle au gazoduc Nord Stream 1, était destiné à doubler la capacité d’importation de gaz russe en Allemagne. Le chantier était quasiment terminé, mais l’autorisation d’exploitation a été bloquée par le gouvernement allemand en février, juste avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le pipeline avait néanmoins été «préparé techniquement» et «rempli de gaz», a expliqué à l’AFP Ulrich Lissek, porte-parole de la société Nord Stream 2. En fin de soirée, l’opérateur du gazoduc Nord Stream 1 a également fait état d’une baisse de pression dans ce pipeline. «Les raisons sont en cours de clarification», a indiqué Nord Stream AG dans un bref communiqué sur son site internet. «Nous ne connaissons pas les raisons de la baisse de pression», a déclaré une porte-parole du ministère de l’Économie à Berlin. Mais «il n’y a pas de répercussion sur la sécurité d’approvisionnement. Le gaz n’arrive plus via Nord Stream 1 depuis l’arrêt des livraisons russes début septembre», a-t-elle rappelé dans un communiqué.

Avant la guerre, l’Allemagne importait 55% de son gaz depuis la Russie

Le géant russe Gazprom avait réduit drastiquement ses livraisons de gaz ces derniers mois vers l’Allemagne à travers ce gazoduc, avant de les arrêter totalement. L’Allemagne, qui s’approvisionnait à 55% en Russie avant la guerre, doit donc se fournir ailleurs, à des prix beaucoup plus élevés, ce qui menace lourdement son modèle économique.

Concernant Nord Stream 2, l’autorité maritime danoise a précisé dans un avis aux navires que la fuite, repérée à une vingtaine de kilomètres au sud-est de l’île danoise de Bornholm, juste à l’extérieur des eaux territoriales danoises, était «dangereuse pour le trafic maritime». «La navigation est interdite dans un rayon de cinq milles nautiques (environ 9 kilomètres, ndlr) autour de la position signalée», précise l’autorité.

Selon des sources officieuses de l’AFP, une interdiction de survol a aussi été décrétée pour les avions au-dessus de la zone. Juste avant l’annonce de cet incident côté danois, le ministère allemand de l’Économie avait fait savoir qu’il enquêtait sur une «baisse de pression» imprévue et rapide dans le gazoduc Nord Stream 2.

