Marre de la tondeuse – Le gazon fleuri et écolo conquiert les pelouses suisses Nombre de propriétaires délaissent le beau gazon vert à l’anglaise au profit de surfaces plus naturelles. Explications et conseils de professionnels. Sébastien Jubin

Les gazons fleuris sont la nouvelle tendance, que ce soit à la ville ou à la campagne. Ils demandent beaucoup moins d’entretien (ici à Cologny (GE), en septembre 2021. Magali Girardin

Nos bons vieux gazons jaunissent et deviennent moches. Et surtout après la tonte. La canicule et la sécheresse n’y sont bien sûr pas étrangères. Mais au-delà, il y a un véritable phénomène de société: les gens ont besoin de se réapproprier la nature et ses couleurs, constatent les professionnels du secteur.