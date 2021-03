Élections communales – Le GdG caracole en tête à Gland mais il n’y a qu’une seule élue Les Gens de Gland renforcent encore leur domination. Le PLR et la plateforme PS-Les Verts sont en échec. Yves Merz

Isabelle Monney, municipale de la Culture à Gland, est la seule élue des quinze candidats en lice pour un siège à l’Exécutif. Vanessa Cardoso

Le ticket des Gens de Gland (GdG), à cinq candidats, dont quatre municipaux sortants, pouvait paraître culotté. Ce sont pourtant les cinq membres du GdG qui arrivent en tête de ce premier tour. Mais seule Isabelle Monney est élue avec 1604 suffrages (50.66%). Les 14 autres candidats sont donc en ballottage



Le PLR, qui voulait ravir un siège au GdG et placer un troisième municipal à l’Exécutif, est en échec. Seule Christine Girod-Baumgartner tire son épingle du jeu avec 41% des voix. L’autre municipale sortante, Jeannette Weber, se retrouve en 8e position, avec un score décevant de 27.07%. Au contraire, c’est Christelle Giraud du GdG (44.54%) qui se place juste derrière le syndic Gérald Cretegny (45.61%), deuxième meilleur élu. Les deux autres membres du GdG, Gilles Davoine (43.15%) et Thierry Genoud (41.09%), font tous deux un bon résultat.

La plateforme rose-verte n’a pas non plus fait des étincelles. Le candidat socialiste sortant Michael Rohrer arrache la 7e place avec 33.10% des voix. L’autre prétendante socialiste, Véronique Villaine, n’obtient que 26.91% des suffrages et le Vert Rupert Schilböck est distancé (24.98%). Le PLR Martin Ahlström et les 4 UDC sont au bas du classement.