Brésil – Le géant de la distribution Americanas en redressement judiciaire Le groupe aux quelque 3600 magasins à travers tout le Brésil a été placé jeudi en redressement judiciaire.

La dette du groupe, qui compte 53 millions de clients, s’élève à environ 7,6 milliards d’euros. AFP

Le géant brésilien de la distribution Americanas, dans la tourmente après l’annonce d’«incohérences» dans ses comptes, a été placé jeudi en redressement judiciaire afin d’éviter la faillite.

Le groupe, qui compte quelque 3600 magasins dans 900 villes au Brésil, a déposé jeudi une demande de placement en redressement judiciaire, acceptée dans la foulée par le tribunal de commerce numéro 4 de Rio de Janeiro. Il s’agit pour le groupe de «maintenir les emplois, le paiement des impôts et les bonnes relations avec ses fournisseurs, ses créanciers et ses investisseurs», indique-t-il dans un communiqué.

Le géant de la vente au détail a annoncé le 11 janvier avoir détecté des «incohérences comptables» pour un total de quelque 3,6 milliards d’euros, avec des opérations de financement d’achats non «correctement reflétées» dans sa comptabilité. La dette du groupe, qui compte 53 millions de clients, s’élève à environ 7,6 milliards d’euros (au taux de change actuel), selon la demande de redressement déposée au tribunal. Americanas «continuera à fonctionner normalement» pendant le déroulement de la procédure, assure le groupe dans son communiqué.

L’action en bourse a chuté de 33%

Le scandale a entraîné la démission du président du groupe, Sergio Rial, et du responsable des relations avec les investisseurs, André Covre. Tous deux avaient pris leurs fonctions le 2 janvier dernier. Sergio Rial continue cependant de conseiller certains gros actionnaires du groupe, dont les milliardaires brésiliens Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles et Beto Sicupira, qui détiennent environ 30% de la société par l’intermédiaire d’une société d’investissement. Tous trois figurent dans le top 5 des Brésiliens les plus riches en 2022, selon le magazine Forbes, avec des fortunes comprises entre 7 et 13 milliards d’euros.

La Commission des valeurs boursières et des changes (CVM), qui réglemente le marché des capitaux, a ouvert trois procédures administratives «pour clarifier les faits» et menacé de sanctions les «éventuels responsables». Le conseil d’administration d’Americanas a de son côté créé un comité indépendant «pour enquêter sur les circonstances qui ont causé ces incohérences comptables». Jeudi, à la Bourse de Sao Paulo, l’action du groupe chutait de plus de 33% vers 17 h 00 locales (20 h 00 GMT). Au lendemain de l’annonce de ces «incohérences», elle s’était effondrée de 77%.

AFP

