Ski alpin – Le géant féminin de Killington annulé La première épreuve féminine organisée cette saison aux Etats-Unis a été annulée après le passage de neuf skieuses en raison des rafales de vent. Sylvain Bolt

Lara Gut-Behrami était sur le podium provisoire avant l’annulation du géant féminin de Killington. Getty Images

Malgré un report d’une demi-heure, puis un départ abaissé, le géant féminin de Killington (USA) a d’abord été interrompu après le passage des neuf premières skieuses. Mais les organisateurs et la FIS ont dû se résoudre à annuler la première course de cette tournée nord-américaine chez les femmes en raison des rafales de vent et de la mauvaise visibilité dans le Vermont.

C’est la Française Tessa Worley qui menait la course, devant Petra Vlhova (à 18 centièmes). Grâce à une excellente fin de course, Lara Gut-Behrami avait pu limiter la casse, après une faute commise sur le haut du tracé. La Suissesse s’était classée troisième provisoire, à 29 centièmes de Worley.

Shiffrin se plante

Un peu plus loin, Michelle Gisin pointait à la 6e place, à 81 centièmes de la leader. Cette première manche avait été marquée par le raté de Mikaela Shiffrin, 9e et dernière à 1’’38. L’Américaine semblait avoir mis le frein à main, probablement gênée par les mauvaises conditions.

Vendredi, la descente masculine de Lake Louise (Canada) avait déjà été annulée en raison des chutes de neige. La deuxième descente homme, prévue samedi à 20h15 (en Suisse), devrait être maintenue. Dimanche, un slalom féminin est prévu dans la station américaine de Killington chez les femmes. Chez les hommes, c’est un super-G qui est au programme à Lake Louise.

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.