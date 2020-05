Choc Dortmund-Bayern ce soir – Le «Gegenpressing» à l’épreuve du déconfinement Adeptes ou influencées par le «Gegenpressing», les équipes de Bundesliga attaquent une semaine anglaise qui menace les corps. Mais au fait, c’est quoi le «Gegenpressing»? Mathieu Aeschmann

Julian Nagelsmann, coach du RB Leipzig et dernière version des «enfants du Gegenpressing», encourage son latéral Angeliño lors de la réception de Freiburg à l’occasion de la reprise de la Bundesliga le 16 mai dernier. KEYSTONE

Le football voit régulièrement des mots s’imposer comme des évidences. Ce sont le plus souvent des termes techniques qui s’invitent dans le discours vulgarisé. Ils vivent de quelques associations et parfois aussi d’une part de mystère. Ainsi le «Gegenpressing» est un néologisme qui renvoie en vrac à l’effort collectif, l’intensité, Jürgen Klopp et la Bundesliga. Or, justement, le Championnat d’Allemagne s’enfonce ce soir dans une semaine anglaise qui fait trembler tous ses préparateurs physiques. Trois matches en huit jours après dix semaines d’arrêt, la charge pose question. Surtout au royaume du «Gegenpressing», cet art de pousser à bout les défenses adverses et les organismes.