États-Unis – «Le gel des visas de travail? Pur effet d’annonce!» Les annonces chocs de Donald Trump n’inquiètent guère la Chambre de commerce Suisse-États-Unis. Plus alarmistes sont les réactions outre-Atlantique. Andrés Allemand Smaller

Donald Trump AFP

«Inquiet, moi? Vous savez, le président Trump annonce le gel des visas de travail jusqu’au 31 décembre, mais en réalité, il n’en restait déjà plus pour cette année, car leur nombre est limité. De toute façon, la demande est faible en ce moment à cause de la crise. Attendons de voir exactement le contenu du décret signé. Pour l’instant, tout ça m’a l’air très flou et franchement électoraliste», s’amuse Martin Naville, directeur général de la Chambre de commerce Suisse-États-Unis. «Des bombes politiques de ce genre, il risque d’y en avoir beaucoup d’ici au scrutin présidentiel de novembre.»