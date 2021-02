Le général Henri Guisan a joui d’une aura qui n’a guère d’équivalent dans notre pays, si réticent à honorer ses personnages les plus illustres. Les biographies des conseillers fédéraux les plus éminents ne se bousculent pas et la hantise des têtes qui dépassent a largement imprégné le champ de la recherche historique. Dans ce contexte peu propice à l’exaltation des grandes figures de notre passé, Guisan fait exception.

Consacré «Romand du siècle» par «L’Illustré» voici une dizaine d’années, à la grande surprise des historiens, Guisan a marqué plus d’une génération en même temps que son temps. Comment a-t-il pu réaliser cet exploit dans un pays où l’axiome «servir et disparaître» est appliqué avec un grand soin? Il a servi mais n’a pas disparu des mémoires. Au point d’être lui aussi happé dans les filets de l’histoire critique à l’affût des choix parfois contestables effectués par les autorités fédérales entre 1939 et 1945. C’est justement ce contexte extraordinaire qui explique cette popularité inébranlable, sublimée ensuite par la guerre froide, prolongement de l’ère précédente.

«Au milieu des errements des uns et de la généreuse abnégation des autres, entre les compromissions condamnables de trop de gens et la fermeté antinazie de l’écrasante majorité, émerge le général.»

Il est devenu un symbole, exhalant une forte sincérité. Il a manifesté un sens aigu de la communication, mais sans que le fond de son message ne soit altéré. N’en déplaise aux détracteurs de l’attitude de ses autorités durant la guerre, certes pas toujours exemplaire, la Suisse était mal prise.

Il est toujours étonnant de constater qu’il est souvent fait mention de l’encerclement de la Suisse, par les puissances de l’Axe et par leur vassal français, presque en passant, à titre anecdotique. Or une telle réalité marque à tous les coups un peuple, ses sentiments, ses angoisses. Oui, les Suisses avaient peur: pouvaient-ils être sûrs que la «digue» bancaire tiendrait? Non.

Au milieu des errements des uns et de la généreuse abnégation des autres, entre les compromissions condamnables de trop de gens et la fermeté antinazie de l’écrasante majorité, émerge le général. Oui, sa volonté d’afficher un esprit de résistance sans concession correspondait à la volonté de tous et sa personne irradiait un consensus «sociétal» qu’attendaient ces temps de crise. En lui se cristallisait l’espoir que le courage n’abandonnerait pas les Helvètes si la guerre devenait réalité.

L’espoir incarné

Guisan, conservateur et homme de la terre, francophone parlant le suisse allemand, a compris que sa mission ne serait pas que militaire. Il a pris des risques, rencontré des Français et des Allemands, parlé avec tout le monde, y compris en Suisse même.

Est-il cependant un modèle pour la Suisse d’aujourd’hui? Question d’une valeur très relative: l’air du temps est le juge le plus sévère des popularités dans tous les domaines… En un temps prompt à tous les déboulonnages, et pas seulement au sens figuré, osons rappeler qu’il a incarné un espoir, une volonté, une détermination dans l’action qui lui ont valu cette longue reconnaissance.