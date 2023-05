Course à pied – Le Genève Marathon a fait le plein d’émotions et de records Avec plus de 18’000 partipants, la 17e édition a tenu toutes ses promesses. Marcel Hug, Dominic Lobalu et les Kényans ont gagné, comme tous les autres coureurs au départ. Pascal Bornand

Le nouveau parcours du Genève Marathon a fait le bonheur des marathoniens et des semi-marathoniens. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Il faut de tout pour faire un monde, comme il faut du monde pour faire tout un marathon. Plus que jamais, la 17e édition du Genève Marathon a réussi cette gageure. Celle de réunir plus de 18’000 coureurs, venus de tous les horizons, d’Eldoret à la Jonction, en passant par Pfyn, en Thurgovie. Des individus issus de toutes les générations, de tous les milieux, de tous les genres, de toutes les confessions, mais portés par la même passion et les mêmes émotions. Si la course à pied était une religion, elle n’aurait pas de dieu. Elle n’en est pas une, ses adeptes sont tous des champions, qui courent plus ou moins vite. De drôles de paroissiens!