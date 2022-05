Marché des arômes et parfums – Le genevois Firmenich et le neérlandais DSM fusionnent Deux acteurs s’unissent pour former DSM-Firmenich, une entité qui sera active dans les parfums et les arômes, mais aussi la santé et la nutrition.



DSM-Firmenich aura un double siège social en Suisse, à Kaiseraugst, et aux Pays-Bas, à Maastricht. (Archives) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et son concurrent néerlandais DSM vont fusionner pour former le groupe DSM-Firmenich.

La nouvelle entité aura son siège principal à Kaiseraugst, dans le canton d’Argovie, et les actions seront cotées à la Bourse d’Amsterdam. Les actionnaires de DSM détiendront au total 65,5% de DSM-Firmenich et les différents actionnaires de Firmenich détiendront au total 34,5% à la création du nouvel ensemble, selon un communiqué publié mardi.





Double siège social

DSM-Firmenich aura un double siège social en Suisse, à Kaiseraugst, et aux Pays-Bas, à Maastricht. La nouvelle entité regroupera les compétences de Firmenich dans le domaine des parfums et des arômes avec celles de DSM dans la santé et la nutrition.

La nouvelle société comprendra plusieurs activités: parfumerie et beauté, alimentation, boissons et goûts, santé, nutrition et soins, nutrition et santé animales. Elle emploiera quelque 28’000 collaborateurs.

À moyen terme, DSM-Firmenich entend réaliser une croissance organique des ventes de 5% à 7% par an, avec une marge Ebitda ajustée à moyen terme de 22-23%.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.