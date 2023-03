Hockey Awards 2023 – Le génie de Roman Cervenka récompensé Le brillant attaquant tchèque de Rapperswil a été plébiscité par ses pairs en National League, dans le cadre des traditionnels Hockey Awards. Cyrill Pasche

Roman Cervenka a été élu MVP de la saison 2022-2023 par les capitaines et entraîneurs des 14 clubs de National League. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Les coaches et capitaines de National League ont désigné les meilleurs hockeyeurs de la ligue. Roman Cervenka a été élu MVP (Most Valuable Player, ou joueur le plus utile) de la saison régulière 2022-2023, tandis que trois joueurs de Genève-Servette ont pris place dans le All-Star Team (le défenseur Henrik Tömmernes ainsi que les attaquants Valtteri Filppula et Teemu Hartikainen).