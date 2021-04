Portrait de Denis Froidevaux – Le gestionnaire de crises se ressource au pied des chênes Homme d’action et haut gradé militaire, le chef de l’État-major cantonal de conduite n’a jamais oublié son adolescence revêche et cultive son amour de la nature. Sylvain Muller

Denis Froidevaux, chef de l’État-major de conduite cantonal. Patrick Martin

«Regardez cette fourmilière. Un monde totalement exogène au nôtre. Le Covid, elles ne savent même pas qu’il existe. ça relativise pas mal les choses, non?» Sur les pentes du Mont-Pélerin, Denis Froidevaux se ressource aux pieds de trois grands chênes. Une nécessité, car en tant que chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC), il pense, vit, mange et dort Covid depuis un peu plus d’une année. Une situation inédite, imprévisible, et usante, qui a fini par l’affecter.

«On ne peut qu’être humble face à ce qui nous arrive. Comme l’a dit le philosophe Bruno Latour: le virus n’est pas arrivé chez nous, c’est nous qui sommes chez lui.» Un discours étonnant pour un homme d’action, détenteur d’un des trois plus hauts grades de l’armée suisse et appelé à la rescousse par le Conseil d’État à plusieurs reprises lorsqu’il y avait «le feu» dans ses services. Comme celui des autos après les malversations de son chef en 2007 ou le pénitentiaire après le décès du détenu Skander Vogt, trois ans plus tard.