Audiovisuel – Le GIFF maintient son cap mais change de style La nouvelle directrice du Geneva International Film Festival, Anaïs Emery, a dévoilé jeudi la programmation de la 27e édition lors d’une conférence de presse discrète, jeudi, à Fonction: Cinéma. Katia Berger

Anaïs Emery donnait sa première conférence de presse sous l’égide du GIFF, jeudi, près d’un bouquet futuriste et néanmoins biologique. MATHIEU GESER

«Le plus dur attend ma successeure, Anaïs Emery, qui aura à subir les conséquences d’une planète qui s’est littéralement arrêtée de tourner», avait prévenu Emmanuel Cuénod avec le panache qu’on lui connaît, dans le décor high tech d’un building réquisitionné pour la conférence de presse 2020. Pas facile, en effet, d’emboîter le pas à un directeur ayant huit ans durant imprimé son dynamisme charismatique au Geneva International Film Festival (GIFF). La difficulté tient tant au contexte sanitaire qui a lourdement impacté l’organisation accélérée de cette 27e édition, qu’à l’identité de la manifestation qu’il faut désormais adapter à un nouveau visage, celui de l’ex-directrice du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF).

Moins de flonflons, moins de petits gadgets distribués aux journalistes lors de la présentation effectuée jeudi, à la fois en présentiel et en distanciel, dans les locaux de Fonction: Cinéma, à la Maison du Grütli qui avait vu naître l’ancestral Festival Tous Écrans en 1995. Mais plusieurs bouquets décoratifs de fleurs bleues, venant rimer avec l’illustration virtuelle signée Benjamin Muzzin qui orne une affiche 2021 intentionnellement «digitale et organique». C’est que «les technologies que nous accueillons se mettent clairement au service de l’imaginaire humain», a résumé Anaïs Emery.

Fidélité à l’ADN du festival

À tous points de vue, l’édition fixée du 5 au 14 novembre prochains fera donc office de transition. Elle permet à sa pilote de réaffirmer un positionnement d’avant-garde, résolument tourné vers l’avenir et l’innovation audiovisuelle, tout en valorisant une trajectoire qui a fait ses preuves. Pas de gros bouleversement annoncé pour l’heure, autrement dit: le triple châssis du GIFF se compose toujours d’une compétition internationale de longs métrages de cinéma (dix films concourant pour un Reflet d’Or doté de 10’000 francs), une compétition internationale de dix séries de télévision (visant elles aussi un Reflet d’Or de 10’000 fr.), et une compétition internationale de neuf œuvres immersives (avec également un Reflet d’Or de 10’000 fr. à la clé). Les projections dans le cadre de ces trois sections phares seront toutes des premières suisses, voire internationales. On repère notamment dans la première le nom du Russe Kirill Serebrennikov, dans la deuxième celui du Russe encore Fedor Bondarchuk, et dans la troisième celui du Danois Jakob Kudsk Steensen. «Notre sélection ne rassemble pas un best-of de nos visionnements durant l’hiver, mais répond à l’exigence de narrations visuelles innovantes», a souligné une contremaîtresse satisfaite de trouver par ailleurs une parité de genres entre les auteurs.

Quelques trailers des 150 œuvres au menu ont agrémenté la présentation d’Anaïs Emery et ses collaboratrices. MATHIEU GESER

Le GIFF bascule dans le virtuel Autour des axes historiques du GIFF – cinéma, séries, réalité virtuelle –, les nouvelles initiatives concernent surtout la programmation non-compétitive et le domaine numérique. On y note par exemple la création d’une nouvelle section à la veine plus sociale, éthique et humaniste, Future is Sensible, qui inaugurera un prix du même nom. Pêle-mêle, signalons encore la diffusion en avant-première de trois séries HBO attendues, dont un prometteur récit d’espionnage hongrois, «The Informant», ou la projection du dernier volet de la trilogie «The Mole Song» due au cinéaste japonais Takashi Miike. Enfin, en ouverture du festival, on ne manquera pas en première mondiale le projet reporté de Stephan Eicher, «It’s Alive: A Journey Into Invisible Cinema», qui ressuscitera au Plaza des scripts jamais portés à l’écran.

Une VR en constante expansion Afficher plus En plus du 9e Geneva Digital Market qui se tiendra cette année du 8 au 12 novembre au cinéma Plaza, la section Territoires virtuels envahira la Maison communale de Plainpalais pendant toute la durée du festival, avec son cinéma VR riche d’une douzaine titres, ses nombreuses œuvres immersives, son musée de tableaux à visiter en 3D, son Kids Corner, ainsi qu’un Red Corner réservé aux adultes. Mais d’autres installations numériques interactives essaimeront également dans cinq salles de spectacle de la ville, et même dans l’espace public. Les amateurs de XR (à savoir de réalité virtuelle, mixte et augmentée) vont pouvoir «tester, tester, tester» jusqu’à plus soif. Puis échanger leurs impressions dans le lieu central installé à la salle du Faubourg.

Au rayon des invités de marque, seront entre autres accueillies des personnalités telles que le cinéaste Luca Guadagnino, qui recevra l’honorifique Geneva Award pour son œuvre «inclusive et racée», l’actrice française Adèle Haenel, l’acteur allemand Udo Kier ou le bédéaste et réalisateur Riad Sattouf, gratifié quant à lui d’un prix Film & Beyond. Ce qui nous ramène au titre «Beyond Cinema» (au-delà du cinéma) donné à cette 27e édition par sa timonière Anaïs Emery, lequel traduit le vœu d’ouvrir la manifestation non seulement à l’avenir, mais à toutes disciplines artistiques hybrides qu’il nous réserve.

