Phénomène naturel inhabituel – Le givre met à mal les forêts du Jorat La persistance du froid et du brouillard a surchargé les arbres, qui finissent par céder sous le poids de la glace. Le réchauffement des prochains jours sera salvateur. Sylvain Muller

Dans les envions de Peney-le-Jorat, le sol de la forêt est jonché de branches ayant cédé sous le poids du givre. Chantal Dervey

Des branches de sapins tombées à même le sol. Des arbustes écartelés. Une forêt entière qu’on croit voir en noir et blanc. Même le lierre sur les troncs est pris dans une gangue de glace.

Chaque hiver, lorsque le froid et l’humidité s’associent, le givre habille les végétaux et les infrastructures d’une dentelle naturelle qui émerveille promeneurs et photographes. Mais lorsque les conditions météorologiques favorables à cette création de dame Nature restent figées plusieurs jours, ce délicat ornement peut devenir destructeur.

Chemins fermés

C’est ce qui se passe en ce milieu de semaine dans un secteur très précis du canton: un triangle reliant les villages de Villars-Tiercelin, de Corcelles-le-Jorat et de Villars-Mendraz, à la limite entre le Gros-de-Vaud et la Broye. Les accumulations de givre sur les branches sont si importantes que ces dernières – et quelques arbres entiers – rompent sous le poids de ces empilements progressifs de cristaux de glace.