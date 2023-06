Sortir dans le canton – Le Golden Festival se la joue champêtre La manifestation propose huit concerts sur deux soirs, vendredi et samedi, dans un domaine agricole d’Arnex-sur-Nyon. Raphaël Ebinger

Le festival offre un cadre intimiste qui est apprécié du public et des artistes. DR/Eric Ruffino

L’Amicale du jus de pomme reprend vie. Le groupe d’amis réunis au sein de cette association remet le couvert et organise son 8e Golden Festival, le premier depuis 2019. Après une pause liée au Covid, il a décidé en début d’année de se mobiliser à nouveau pour proposer ce rendez-vous champêtre et familial assez unique en son genre qui a lieu vendredi et samedi entre Eysins et Borex, avec vue sur le Mont-Blanc de l’autre côté du lac.

Notre manifestation est comme une grande fête de village où il fait bon s’asseoir pour boire un verre et où on rencontre des amis et connaissances. Philippe Santantoniou, membre du comité d’organisation

«Notre manifestation est comme une grande fête de village où il fait bon s’asseoir pour boire un verre et où on rencontre des amis et connaissances», explique Philippe Santantoniou, responsable de la communication. La particularité du festival est qu’il se tient dans un domaine agricole qui cultivait jusqu’à peu de la pomme, d’où son nom.

Si cette culture a été abandonnée après un fameux orage de grêle, l’ADN du Golden persiste. On y sert du jus de pomme et du cidre spécialement produit pour le Golden. La scène dans le hangar, abritée de la pluie, est toujours montée sur les grandes caisses utilisées pour le stockage du fruit. «Tout est fait maison», s’amuse le président Julien Valenza.

Un léger repli du nombre de bénévoles et de sponsors a nécessité de renoncer à un des bars de la manifestation. Mais les organisateurs assurent que le site n’en perdra pas en confort. Ils attendent ainsi un millier de spectateurs. En 2019, la présence d’Henry Dès qui jouait avec son fils Pierrick avait permis de faire exploser l’affluence en attirant plus de 800 visiteurs en une soirée.

Avec un public aussi large, le site entouré de stands de nourriture prend des airs de quartier des Alpes à Paléo, en beaucoup plus intimiste toutefois. Une proximité importante pour l’Amicale du jus de pomme dont les membres ont fait leurs armes en collaborant activement dans les différents festivals de la région nyonnaise.

Concerts intimistes

L’ambiance du lieu est aussi appréciée par les artistes. «Je me souviens d’un moment magique quand les Rambling Wheels s’étaient assis sur le bord de la scène pour jouer une chanson avec un ukulélé. Ce ne serait pas possible à Caribana ou Paléo», analyse le président Julien Valenza.

La programmation est plus modeste que dans ces grands rassemblements. Elle mise sur des groupes locaux et suisses. Les Genevois du Beau Lac de Bâle sont cette année les têtes d’affiche. Ils joueront sur la scène principale à 22 h 30 vendredi pour une soirée vouée au rock. Rosewood The Band clôturera la soirée en voisin, étant originaire de Crassier, le village d’à côté. Le duo nyonnais Flarestar se produira sur la scène secondaire. Le samedi sera dansant avec la section de cuivres puissante de Soulflip Orchestra.

Pour la première fois, le festival ne sera par contre pas gratuit pour contenir la hausse des coûts liée à la nouvelle tarification de la SUISA qui gère les droits d’auteur des artistes. Le billet d’entrée restera accessible puisqu’il coûtera 10 francs et 15 francs pour les deux soirs.

Infos pratiques Afficher plus Où? Sur la Commune d’Arnex-sur-Nyon en bordure de la route de Crassier, entre Eysins et Borex. Quand? Vendredi 16 et samedi 17 juin. Ouverture des portes à 17 h. À l’affiche? Vendredi 21 h Las Vegas Parano; 22 h 30 Le Beau Lac de Bâle; 00 h 00 Rosewood The Band. Sur la scène secondaire dès 20 h 30 Flarestar. Samedi 21 h Soulmates; 22 h 30 Soulflip Orchestra, 00 h After W’Rock. Sur la scène secondaire dès 20 h 30 Mehdy Vonti. Plus d’infos www.legolden.ch

