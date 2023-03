Trois mois après l’inauguration – Le GoldenPass Express en panne pour quelques millimètres Lancée en décembre, la ligne du MOB qui relie Montreux à Interlaken est interrompue jusqu’à nouvel avis. Rémy Brousoz

La liaison directe entre Montreux et Interlaken a été rendue possible grâce à un système de bogie à écartement variable. GUIDO LAUPER

Le GoldenPass Express ne tient momentanément plus sa promesse. Lancé le 11 décembre, le train qui doit assurer une liaison directe entre Montreux et Interlaken est victime d’un problème technique, comme l’a révélé la «Berner Zeitung» en début de semaine. Depuis le 27 février et jusqu’à nouvel avis, les voyageurs qui veulent rallier les rives des lacs de Thoune et de Brienz doivent changer à Zweisimmen.

Le problème concerne le tronçon entre Zweisimmen et Interlaken Ost. «Il n’y a pas d’adéquation optimale entre le bogie et l’aiguillage», explique Jérôme Gachet, porte-parole du MOB. «Nous parlons de millimètres. C’est pour effectuer ces mesures que les trains ont été arrêtés.» En attendant le rétablissement, les clients sont acheminés depuis Zweisimmen par la compagnie Bern-Lötschberg-Simplon (BLS).

Problème jamais exclu

«Lors de la phase de lancement, un train fait toujours l’objet d’une attention particulière, d’autant plus quand il s’agit d’une innovation, poursuit Jérôme Gachet. Malgré tous les tests effectués, on ne peut jamais exclure qu’un problème surgisse.» Interrogé sur le potentiel dégât d’image lié à cette interruption, le porte-parole du MOB répond que «ceci ne remet pas en cause le train». «Nous nous concentrons actuellement sur le problème.»

Considérée par la compagnie comme son produit phare, la nouvelle ligne Montreux-Interlaken avait été imaginée en 1873 déjà. Elle a pu voir le jour grâce à l’élaboration d’un bogie à écartement variable, qui permet de passer de la voie métrique du MOB à la voie normale du BLS. Avec un budget d’investissement de 89 millions de francs, la compagnie espère ainsi augmenter de 30% les 5 millions de passagers qu’elle a transportés en 2019.

