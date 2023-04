Écologie radicale – Le Golf Club de Genève saccagé ce week-end Le «green» de Vandœuvres a subi des déprédations dans la nuit de dimanche à lundi. Des activistes pour le climat pourraient en être les auteurs. Léa Frischknecht

Des tags et des trous ont été découverts lundi matin sur le terrain de golf genevois. DR

Trois golfs vandalisés en trois mois: après celui de Lausanne la semaine dernière, le green de Cologny arborait, lundi matin, d’importantes déprédations, révèle Léman Bleu. Le golf de Payerne, dans le canton de Vaud, aurait également été ciblé. À Genève, les équipes du Golf Club ont découvert des tags au niveau du trou numéro 3. La terre a également été retournée pour y placer des pommes de terre.

«Nous regrettons cet acte de vandalisme violent, commente Pascal Matthieu, directeur du Golf Club de Genève. Les dégâts sont concentrés sur la partie la plus fragile du green, il s’agit du cœur d’un véritable organisme vivant.»

Le responsable indique que les équipes d’entretien ont immédiatement commencé à réparer les dégâts après le départ de la police. «Plus on laisse les séquelles, plus le terrain va souffrir, ajoute Pascal Matthieu. Il faut agir vite, nous accueillerons cet été des compétitions et événements internationaux.»

Activistes climatiques

Si l’acte n’a pas été officiellement revendiqué, il pourrait faire suite à un appel du collectif «Grondements des Terres» qui encourageait, la semaine dernière, les militants à planter des légumes ou des arbustes sur les terrains de golf. Dans un communiqué de presse publié lundi, le collectif saluait d’ailleurs les actions qui s’alignent «parfaitement avec la Journée internationale des luttes paysannes».

Le collectif «Grondements des Terres» reproche au golf d’être l’un des sports les plus polluants du monde. Le communiqué signale également que les «greens» suisses occupent 35 km² du territoire national, soit davantage que les 34 km² dévolus aux parcs publics. Et ce, pour une pratique sportive destinée à moins de 2% des habitants. «À l’heure où trois fermes disparaissent par jour et où les terres cultivables se font grignoter et bétonner, à l’heure du réchauffement climatique, il est temps de remettre le golf en question», appelle le collectif.

Selon Pascal Matthieu, pourtant, le Golf Club de Genève fait preuve de durabilité depuis de nombreuses années. «Une étude a récemment démontré que nous bénéficions d’une grande richesse de faune et de végétaux sur notre parcours, affirme-t-il. Nous collaborons d’ailleurs beaucoup avec l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN).» Le directeur annonce qu’une plainte pénale sera déposée mardi matin.

