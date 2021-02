Témoignages – Le gouffre guette les pros de la culture Un sondage prend le pouls des milieux romands. Près de la moitié des acteurs pourraient changer d’activité. Réactions parmi les principaux intéressés. Florence Millioud-Henriques , Natacha Rossel

Début décembre 2020, le collectif Sans Culture Le Silence, menait une action devant le lieu de réunion du Grand Conseil vaudois Collectif Sans Culture Le Silence

On est un an après: un timing choisit par la Task Force Culture Romande pour livrer le résultat de son sondage réalisé entre mi-décembre et fin janvier auprès des professionnels romands de la scène et de l’audiovisuel. Selon ces données, près de la moitié des sondés (43%) craignent de devoir changer de profession en raison de leurs difficultés financières. L’enquête a été conduite sur une base volontaire par neuf syndicats et associations. Parmi les 270 entreprises et 513 artistes ou techniciens qui y ont répondu, près de la moitié sont des Vaudois. Témoignages.