Dégustation de Bordeaux – Le goût au-delà de l’étiquette Jean-Marc Quarin, critique vineux à Bordeaux, a sélectionné 30 crus qu’il fait déguster les 16 et 17 juin à Lausanne. Cécile Collet

Les Rencontres Jean-Marc Quarin ont lieu depuis 2015 à Lausanne – ici en 2021. © Valdemar VERISSIMO

Un bon vin de Bordeaux à 10 francs, ce n’est pas possible? Eh bien si, et Jean-Marc Quarin, critique vineux de la côte atlantique, le prouvera le 17 juin (14 h-21 h, 50 fr.), lors d’une grande dégustation au Lausanne Palace. Il y présentera 30 vins, la plupart de Bordeaux, en donnant une large place à ceux qu’il nomme des «outsiders», soit des vins qui valent bien plus que ce que laisse croire leur étiquette. Un repas et un atelier sont aussi au programme.

«Ces 30 crus sélectionnés sont des vins qui réenchantent le goût.» Jean-Marc Quarin, critique vineux

«Ces 30 crus sélectionnés sont des vins qui réenchantent le goût», illustre Jean-Marc Quarin, rencontré en marge de la préparation du salon, qui se tient pour la 7e fois à Lausanne. L’auteur du «Guide Quarin des vins de Bordeaux» parle de «posture esthétique: je garantis aux visiteurs une dégustation sécurisée, le bonheur de boire des vins bien faits, et qui évolueront, indépendamment de leurs préférences.»

De préférence, il sera toutefois question. Êtes-vous plutôt Rive droite (à dominante merlot) ou Rive gauche (à dominante cabernet sauvignon)? Un balisage clair dans la salle et un parcours de visite à respecter dans l’idéal permettra au dégustateur de s’en faire une idée.

Des terroirs «chaise longue»

Outre les outsiders, très peu connus, qui se vendent entre 10 et 40 fr., on trouvera aussi des crus très réputés sur le parcours de dégustation, animé par les producteurs. Mais pas n’importe lesquels, «ceux qui ne dorment pas», illustre le critique à l’histoire «tourmentée», qui s’est vu refuser l’accès à certains grands châteaux. «Bordeaux a des terroirs qu’on appelle «chaise longue», un don du ciel où il n’y a pas grand-chose à faire, croyait-on. Heureusement, on donne de plus en plus la priorité au travail, pas au terroir.»

Fabrice Léger et Jean-Marc Quarin ont créé l’événement d’abord à Paris en 2013, puis à Lausanne (2015) et enfin à Bruxelles (2021). © Valdemar VERISSIMO

Jean-Luc Thunevin peut en parler. Le propriétaire du Château Valandraud est aussi le premier «vigneron de garage» (en référence à l’expérience d’Apple, créée sans le sou) de Bordeaux. Il coanimera un atelier en amont de la grande dégustation (11 h-13 h, 300 fr.).

Jeudi soir, le repas inaugural avec accords mets et vins (20 h, 525 fr.) accueillera même, entre les Bordelais, un château vaudois: celui de Trévelin, à Aubonne (Hammel), avec son altesse.

