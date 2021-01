Afghanistan – Le gouvernement Biden veut revoir l’accord avec les talibans L’administration Biden souhaite pouvoir «évaluer» le respect par les talibans de leurs engagements pris lors de la signature de l’accord en février.

L’administration sortante de Donald Trump a conclu en février un accord historique avec les talibans après 19 ans de guerre. AFP

Le gouvernement de Joe Biden a signifié vendredi au gouvernement afghan sa volonté de revoir l’accord signé en février par les États-Unis et les talibans, notamment pour «évaluer» le respect par les talibans de leurs engagements.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a appelé dans la matinée son homologue afghan Hamdullah Mohib pour exprimer le «désir de l’Amérique que tous les dirigeants afghans saisissent cette occasion historique de paix et de stabilité», a indiqué sa porte-parole Emily Horne dans un communiqué.

Jake Sullivan a aussi «signifié clairement l’intention des États-Unis de réexaminer l’accord de février 2020 entre les États-Unis et les talibans, et notamment d’évaluer si les talibans respectent leurs engagements de couper tout lien avec les groupes terroristes, de réduire la violence en Afghanistan et de mener des négociations sérieuses avec le gouvernement afghan et d’autres acteurs», a ajouté la porte-parole.

Effectifs militaires américains réduits

L’administration sortante de Donald Trump a conclu un accord historique avec les talibans après 19 ans de guerre, qui prévoit le retrait total des forces américaines d’ici mi-2021 en échange de l’engagement des insurgés à ne pas laisser des groupes terroristes agir depuis les zones qu’ils contrôlent.

L’accord prévoyait aussi le lancement des premières négociations de paix directes entre les talibans et les autorités de Kaboul, qui ont débuté en septembre mais n’ont pas encore abouti à des résultats concrets, notamment en matière de réduction de la violence. Mardi, déjà, le futur chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait noté que la nouvelle administration démocrate allait réexaminer cet accord, jugeant notamment indispensable de «préserver les avancées qui ont été faites pour les femmes et les filles en Afghanistan au cours des 20 dernières années.

L’Afghanistan a aussi figuré au cœur du premier entretien téléphonique du nouveau ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, avec le secrétaire-général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a indiqué le Pentagone, sans plus de précision. L’administration de Donald Trump a réduit le 15 janvier à 2500 les effectifs militaires américains en Afghanistan, leur plus bas niveau depuis 2001.

AFP