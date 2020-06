Fureur de la police française – Le gouvernement change de ton sur les violences policières Après les déclarations de Castaner sur la suspension des policiers en cas de «soupçons avérés» de racisme, la droite hurle à la «haine antiflics». Alain Rebetez Correspondant à Paris

Le premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner mercredi matin lors de leur visite de la Brigade spécialisée de terrain, à Évry, en banlieue parisienne. keystone-sda.ch

Jusqu’à ce week-end, la position du gouvernement français était claire: les «violences policières» n’existaient pas et il n’y avait aucun problème de racisme au sein de la gendarmerie et de la police française. Le travail des forces de l’ordre était exemplaire, et si bien sûr des dérapages isolés pouvaient survenir à l’occasion, ils étaient comme il se doit systématiquement sanctionnés et la brebis galeuse écartée. Prétendre le contraire était une atteinte à l’honneur de la police, pilier essentiel de la paix et de l’ordre républicain.