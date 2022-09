Énergie – Le gouvernement doit décréter la pénurie d’électricité, selon Roberto Schmidt Selon le chef des directeurs cantonaux de l’énergie, Roberto Schmidt, la Confédération n’a jusqu’à présent pas apporté de plan de crise clair.

Roberto Schmidt a réitéré la demande des cantons d’être impliqués dans les discussions via une «cellule de crise interdépartementale» (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Conseil fédéral devrait décréter dès maintenant une pénurie d’électricité, selon le chef des directeurs cantonaux de l’énergie Roberto Schmidt. Ce n’est qu’ainsi que des mesures d’économie «relativement indolores» pourraient être ordonnées, a-t-il déclaré samedi.

Le Valaisan pense par exemple à l’extinction de l’éclairage des vitrines comme mesure préventive. Sans déclaration de pénurie, les cantons et la Confédération n’en ont pas la compétence, a-t-il précisé dans une interview accordée aux titres alémaniques du groupe Tamedia.

Selon lui, la Confédération n’a jusqu’à présent pas apporté de plan de crise clair. «En tant que président de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, je n’en connais aucun», a-t-il déclaré. Des projets d’ordonnances sont disponibles pour le gaz, mais pas pour l’électricité, «beaucoup plus complexe».

Prévenir les pillages

Roberto Schmidt veut savoir ce qui sera coupé en premier et comment les infrastructures vitales seront maintenues. «Contrairement au coronavirus, il s’agit d’une crise planifiable. Nous devons donc la planifier – maintenant», a-t-il commenté.

Le conseiller d’État valaisan s’inquiète aussi des problèmes que pourraient engendrer des coupures de courant. Il s’agit de savoir comment la population réagit lorsque Internet et la téléphonie mobile ne fonctionnent plus, comment la communication des autorités fonctionne, et comment les cambriolages et les pillages peuvent être évités, a-t-il donné en exemple. «Mais nous n’entendons rien à ce sujet au niveau fédéral», a-t-il pointé.

Long débat en Valais

La crise énergétique a longuement occupé Roberto Schmidt vendredi lors du Grand Conseil valaisan. Une vingtaine de propositions sur l’énergie y ont été débattues pendant plus de trois heures. Une douzaine ont passé la rampe.

Parmi les textes refusés, la motion urgente des Verts voulant limiter l’utilisation des enseignes lumineuses extérieures et de l’éclairage intérieur des bâtiments non résidentiels cet hiver. Les députés ont ainsi suivi l’avis du Conseil d’État.

Celui-ci privilégie «les recommandations, les mesures facultatives et l’effort commun», avait plaidé Roberto Schmidt en tant que chef du département des finances et de l’énergie. «Comme l’a indiqué la Confédération, nous ne sommes actuellement pas en situation de crise; nous ajusterons toutefois les mesures à l’évolution de la situation», avait-il encore précisé.

ATS

