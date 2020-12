Quelle a été votre réaction vendredi lorsque les cantons romands ont choisi de maintenir un statu quo?

Ce n’est pas l’option que j’aurais prise. Laisser la porte ouverte à des transmissions supplémentaires, ça peut être des patients en plus (ndlr: environ 5% des cas positifs, voire plus, finissent à l’hôpital. Genève compte en moyenne 140 cas journaliers cette dernière semaine). Les cantons romands ont fait preuve de vertu et d’intelligence en prenant, il y a quelques semaines, des mesures sévères mais vivables qui ont démontré leur utilité puisque le nombre de cas a diminué de moitié en quinze jours. Mais il aurait fallu les maintenir, éviter d’ouvrir pour refermer, et nous aurions passé des Fêtes plus sereines. D’autant plus que grâce au vaccin, nous avons une perspective de sortie de crise, cela permet de faire des prévisions plus précises, de chiffrer le coût des mesures strictes, et de donner à la population un laps de temps durant lequel il faut encore serrer les dents.