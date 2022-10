Pénurie de carburant – Le gouvernement français réquisitionne des grévistes La première ministre est intervenue pour éviter le chaos dû aux grèves dans les dépôts de carburant. Comment une négociation salariale s’est transformée en crise nationale. Alain Rebetez - Paris

Face à l’exaspération générale, Élisabeth Borne s’est résolue à annoncer la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe Esso-ExxonMobil. Paris, 11 octobre 2022. Thomas SAMSON / AFP

ça a commencé sans que personne n’y prenne garde: un jour de grève en juin chez TotalEnergies, puis deux jours en juillet, toujours en mode discret d’avertissement. En raison de l’inflation générale et des bénéfices de la compagnie pétrolière, les syndicats demandaient l’ouverture rapide de négociations salariales avant le délai habituel du mois de novembre. Mais la direction ne réagit pas, l’été passe et le 29 septembre, toujours dans l’indifférence générale, trois raffineries et deux dépôts de carburant appartenant à TotalEnergies et à Esso-ExxonMobil se mettent en grève.