La décision a fait l’effet d’une bombe dans la communauté scientifique indienne. Au printemps, le Conseil national pour l’éducation (NCERT) a décidé de supprimer certaines théories des manuels de classe 10, qui sont destinés aux élèves de 14-15 ans. Parmi les sujets effacés, on trouve la théorie de l’évolution de Darwin, le tableau périodique des éléments du chimiste russe Dmitri Mendeleïev, le théorème de Pythagore…

Ces changements, décrétés en 2022 et confirmés en avril, visent à «rationaliser les manuels». Le NCERT est un organisme autonome qui rédige les programmes de concert avec les autorités. Il invoque la nécessité d’alléger la charge de travail vu le retard accumulé pendant le confinement lié au Covid. Il ajoute que les manuels des classes 11 et 12 continueront d’enseigner Darwin et le tableau de Mendeleïev.

«Narendra Modi est convaincu que l’Inde hindoue a inventé, dès l’antiquité, plusieurs innovations technologiques actuelles.»

Problème: d’après le ministère de l’Éducation, 12% des inscrits ont quitté l’école entre les classes 6 et 9 en 2021. Et 3,5 millions ont échoué à passer en classe 11 l’an dernier. Des générations de jeunes n’entendront donc jamais parler de ces théories. Toutefois, le NCERT a promis, dans un communiqué le 4 juin, que les changements ne seraient appliqués que pour l’année scolaire 2023-2024. Faut-il le croire? Pas sûr.

La mesure reflète l’idéologie du gouvernement fondamentaliste hindou du BJP. Depuis son élection en 2014, il martèle la supériorité de l’hindouisme dans le domaine des sciences et remet en cause des théories occidentales.

Le premier ministre Narendra Modi est convaincu que l’Inde hindoue a inventé, dès l’Antiquité, plusieurs innovations technologiques actuelles. «Nous vénérons le dieu [à tête d’éléphant] Ganesh. À son époque, il existait de toute évidence une chirurgie plastique qui a permis de greffer une tête d’éléphant sur un corps humain», assurait Modi devant un panel de médecins à Bombay en 2014. En 2018, Satya Pal Singh, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur, affirmait: «La théorie de Darwin est scientifiquement fausse. Aucun de nos ancêtres n’a dit ou écrit avoir vu un singe se changer en homme.»

Une Inde nouvelle

Ces attaques contre la science occidentale s’inscrivent dans la volonté du gouvernement Modi de bâtir une Inde «débarrassée de sa mentalité coloniale». «Les Britanniques ont implanté leur système [éducatif] chez nous. […] Nous devons concevoir une nouvelle politique éducative», déclarait Mohan Bhagwat, le chef du RSS, l’organisation qui est le cœur idéologique de la mouvance radicale hindoue, lors d’un discours à New Delhi en 2018.

À long terme, les fondamentalistes veulent réformer la société, «modeler un homme nouveau», «unifier le pays» et faire de l’Inde une puissance qui «guidera l’humanité sur le chemin de la discipline», avait expliqué Mohan Bhagwat. À quelle échéance? 2047 a priori. Le gouvernement Modi s’est donné jusqu’au centenaire de l’indépendance pour transformer l’Inde en pays développé.

Emmanuel Derville

