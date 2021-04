Lutte contre le réchauffement – Le gouvernement met 2,4 millions pour voir fleurir les Plans climat communaux Christelle Luisier annonce un soutien de l’État aux communes. Deux tiers de cet argent servira à financer des mandats dans les petits villages. Mathieu Signorell DÉVELOPPEMENT SUIT

«Il ne faut pas que chacun réalise ses projets dans son coin», appelle la conseillère d’État libérale-radicale Christelle Luisier. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

«Toute politique climat s’inscrit dans un territoire. Les communes sont donc des acteurs-clés dans la lutte contre le réchauffement climatique.» C’est le credo de Christelle Luisier, qui a présenté ce jeudi le soutien envisagé par le Conseil d’État aux communes pour qu’elles créent leurs propres «Plans climat». Le but: voir fleurir les Plans climat communaux. Le gouvernement propose de mettre 2,4 millions de francs sur la table et le Grand Conseil devra encore valider cette dépense.

Concrètement, deux tiers iront à 128 petits villages (sur un total de 300 communes) pour les booster à réaliser des Plans Climat. Cela représente 12’500 francs pour chacun d’eux, ce qui correspond à la moitié du coût habituel d’un mandat externe dans ce domaine.

«Ce n’est pas un chiffre qui tombe du ciel et correspond aux besoins exprimés par les communes elles-mêmes, ajoute Christelle Luisier. L’idée du Conseil d’État n’est pas de bloquer d’autres projets et nous réévaluerons cette somme au besoin. Notre but est de lancer une démarche. Si ça ne fonctionne pas, nous réfléchirons à une autre méthode.»

Le total de 2,4 millions comprend aussi 200’000 francs pour financer des formations et 600’000 francs pour engager un expert cantonal «Climat & durabilité pour les communes». Tout cet argent fait partie des 173 millions de francs déjà annoncés l’an dernier pour le Plan climat vaudois.

Déjà sept «Plans climat» emmanchés dans les villes

Selon le Canton, déjà 7 des 16 villes se sont lancées dans la réalisation d’un Plan climat. Quinze ont déjà fait des démarches pour obtenir le label «Cité de l’énergie» ou l’ont d’ores et déjà obtenu. Pour elles donc, le soutien cantonal se traduira notamment par un suivi des projets et des «ateliers d’échanges «Énergie, Climat et Durabilité», entre les experts des villes et du Canton».

«Les villes ont exprimé le besoin d’avis de droit sur leurs compétences, la nécessité d’indicateurs pour mesurer leurs actions et l’objectif d’échanger entre elles et avec le Canton sur leurs projets et leurs réalisations, ajoute Christelle Luisier. Il ne faut pas que chacun réalise ses projets de son côté.»

