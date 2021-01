Que fait le Canton de Vaud? – Le gouvernement vaudois sort son dispositif «renforcé» jeudi Pas de réaction immédiate après les décisions de Berne, mais une explication jeudi en fin de matinée par quatre ministres vaudois. Jérôme Cachin

Philippe Leuba et trois de ses collègues prendront la parole jeudi à 11 h 15. Le Conseil d’État se contente de dire qu’il a «substantiellement adapté et renforcé» le dispositif vaudois. Keystone

Philippe Leuba ne s’exprime pas sur l’annonce du Conseil fédéral ce mercredi, si ce n’est pour dire que le gouvernement vaudois a «anticipé» l’annonce. Ses collègues du gouvernement tiendront aussi leur langue, assure-t-il. L’Exécutif cantonal est-il satisfait? Sa position dans la consultation ouverte par le Conseil fédéral a-t-elle été entendue?

Après la Conférence de presse de trois conseillers fédéraux ce mercredi à 15 heures, le ministre vaudois de l’économie renvoie le défilé des questions-réponses à jeudi 11 h 15.

Vaud prend acte

Dans son invitation, le gouvernement écrit qu’il a «substantiellement adapté et renforcé le dispositif cantonal destiné à lutter contre la pandémie sur les plans sanitaire et économique». Il précise aussi qu’il a «pris acte» des décisions du Conseil fédéral et qu’il «comprend l’inquiétude et les interrogations qu’elles peuvent générer».

Jeudi, quatre conseillers d’État s’exprimeront. Outre Philippe Leuba, Nuria Gorrite (présidence), Rebecca Ruiz (Santé) et Pascal Broulis (Finances) présenteront les mesures cantonales décidées.