Impôts – Le Grand Conseil balaie l’idée d’une «taxe corona» sur les grosses fortunes La proposition de la députée Céline Misiego (POP) a été nettement rejetée. Elle aurait permis de rapporter plusieurs centaines de millions de francs. Jérôme Cachin

La députée lausannoise Céline Misiego proposait une hausse d’impôt pour l’année 2022 seulement. Keystone

Il n’y aura pas d’impôt supplémentaire temporaire sur la fortune en 2022. Une majorité du Grand Conseil a balayé la proposition de la députée Céline Misiego (POP/Lausanne) par 73 voix contre 38 et 21 abstentions. La «taxe corona», comme on l’a surnommée, n’a pas ébranlé la majorité de droite du Grand Conseil. En revanche, elle a provoqué des abstentions dans les rangs de la gauche.

Dès 600’000 francs de fortune

La motion Misiego visait à introduire un supplément d’impôt sur la fortune pour l’année 2022, dans le but de participer au financement de la lutte contre la pandémie et des mesures de soutien économique. La hausse d’impôt n’aurait concerné que les personnes physiques dont la fortune dépasse 600’000 francs. À titre d’exemple, elle mentionnait une hausse de 50%, ce qui aurait rapporté environ 300 millions de francs. Avec juste 600’000 francs de fortune, le contribuable payait 717 francs de plus.