Parlement vaudois – Le Grand Conseil condamne «énergiquement» le harcèlement sexuel Après le déballage de ces derniers jours, la présidente a dû lire une déclaration solennelle pour calmer le jeu. Renaud Bournoud

Séance du Grand Conseil vaudois. ARC Jean-Bernard Sieber

À la suite de leur «prestation» de la semaine dernière, les députés étaient attendus au tournant, mardi pour la séance du Grand Conseil. Une prise de parole du groupe Ensemble à Gauche et POP au sujet des problèmes de sexisme et de harcèlement au sein du parlement était prévue. Potentiellement explosif. Mais à l’initiative du Bureau, les présidents des groupes politiques se sont mis d’accord autour d’une déclaration commune, in extremis, mardi matin.