Fribourg – Le Grand Conseil déménage pour la troisième fois La session extraordinaire d’août du Grand Conseil fribourgeois s’est ouverte ce mardi à la salle des fêtes St-Léonard. C’est la troisième salle qui sera utilisée cette année après les locaux de la Police cantonale et le Forum Fribourg.

Les 110 députés fribourgeois avaient siégé à Forum Fribourg en mai et en juin, crise du coronavirus oblige. Keystone

Le Grand Conseil fribourgeois connaît pour sa session extraordinaire d’août, ouverte mardi, son troisième déménagement de l’année. En raison de la rénovation de l’Hôtel cantonal et de la crise du Covid-19, il siège à la salle des fêtes St-Léonard, à Fribourg.

Les députés découvrent presque à chaque session un nouveau local. Ils devaient normalement siéger pour deux ans, jusqu’à fin 2021, dans les locaux de la Police cantonale à Granges-Paccot, à côté de Fribourg. Ils y ont bien pris leurs quartiers en février, avant que la pandémie ne vienne troubler l’organisation, avec en premier lieu l’annulation de la session de mars.

Ensuite, il a fallu trouver une salle plus grande en lien avec les mesures barrières imposées par la crise sanitaire. Les 110 élus se sont alors installés à Forum Fribourg, toujours à Granges-Paccot, pour les sessions de mai et de juin dans un local de 2000 mètres carrés, très volumineux, à quelques centaines de mètres du siège de la Police cantonale.

Indisponibilité

Pour une question de disponibilité en août, le secrétariat du Grand Conseil a dû cependant dénicher une nouvelle salle permettant toujours d’éviter les contacts physiques trop étroits. Le choix s’est porté sur la salle des fêtes St-Léonard, à côté de la patinoire éponyme où joue Fribourg-Gottéron, sise sur le territoire communal du chef-lieu cantonal.

Les multiples migrations n’empêchent toutefois pas d’utiliser le même système de sonorisation et de vote électronique que dans les locaux de la Police cantonale, seuls les câbles seront plus longs. Le lieu de la session de septembre n’est pas encore fixé, avec un retour possible dans la salle du site d’exposition Forum Fribourg, qui a donné pleine satisfaction en mai et juin.

Le déplacement des débats à Forum Fribourg avait coûté 17’000 francs par session, principalement pour la location et le nettoyage des locaux. Le reste des frais, en particulier pour la sonorisation, est compris dans le crédit accordé dans le cadre de la rénovation de l’Hôtel cantonal, à Fribourg (enveloppe de plus de 20 millions de francs).

ATS/NXP