Industrie du ciment – Le Grand Conseil devrait se prononcer sur la protection du Mormont Protéger les alentours de la carrière et protéger la colline de toute nouvelle extension de Holcim, c’est ce que comptent demander les élus écologistes au Grand Conseil. E.L.B/C.K.

L’entreprise Holcim exploite le calcaire de la colline du Mormont depuis 1953. Les zadistes se sont installés pour stopper l’exploitation. 24 heures/Odile Meylan

À l’heure où le sort des zadistes, les occupants du plateau de la Birette, prend de plus en plus le sens d’une évacuation policière, le dossier du Mormont rebondit au parlement cantonal. Une motion, actuellement en tractation entre les élus, vise à empêcher toute extension de la carrière de Holcim. Le texte doit être déposé la semaine prochaine, indiquent les Verts dans un communiqué.

Le texte va loin. Il demande une décision cantonale de protection de la colline, outre les mesures déjà en vigueur, comme l’Inventaire fédéral des paysages. Il demande à éviter toute nouvelle extension, en dehors de celle actuellement jugée par le Tribunal fédéral sur la Birette. Ce qui comprend également la petite réserve, dite «Fontaine», située dans le plan d’affectation existant.

Ce dépôt fait suite à une visite de plusieurs députés vaudois sur le site, en fin de semaine dernière. Une colline actuellement déjà entourée de barrages de police. Un message de soutien aux occupants ? «Il s’agissait pour nous de se rendre compte sur place des enjeux. Une réunion avec Holcim est également prévue», réagit le vert Vassilis Venizelos.

Pour rappel, la carrière du Mormont et la cimenterie de Holcim, une des plus grande du pays, produit environ 800’000 tonnes de ciment par année et approvisionne toute la Suisse romande. Actuellement au bout de ses réserves, elle pourrait continuer ses activités d’extractions jusqu’en 2029 si le Tribunal fédéral lui donne raison.