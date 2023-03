Une bataille orthographique – Le Grand Conseil genevois prié de museler l’écriture inclusive Un projet de loi de l’UDC vise à interdire les points médians et autres doublets dans les textes de l’administration cantonale, des communes, à l’école et à l’université. Rachad Armanios

Se fondant sur les mises en garde de l’Académie française, Stéphane Florey veut lutter contre une langue «désunie, disparate, créant confusion et illisibilité». JEANNE MENJOULET

L’UDC sort l’artillerie lourde contre l’écriture inclusive. Le député Stéphane Florey a déposé un projet de loi au Grand Conseil genevois, visant à l’interdire dans tous les documents et communications de l’État, mais aussi des Communes, ainsi qu’à l’école publique et à l’université. Seraient notamment concernés les manuels scolaires, devoirs, mémoires, actes, thèses, etc.