Litige durant la pandémie – Le Grand Conseil veut une justice gratuite pour les loyers des commerçants Les députés ont validé un projet défendu par la gauche et les restaurateurs pour supprimer temporairement les frais de justice pour les litiges devant le Tribunal des baux. Selon le Conseil d’État, cela entraînera une perte d’environ 280’000 francs. Mathieu Signorell

Le Grand Conseil siégeant à la salle de la Marive, à Yverdon. ARC/Jean-Bernard Sieber

Si les commerçants vaudois sont en litige avec le propriétaire de l’immeuble où ils travaillent, locataires et bailleurs doivent pouvoir engager gratuitement une procédure devant le Tribunal des baux. C’est l’objectif qu’a affiché ce mardi le Grand Conseil, en acceptant deux textes issus de la gauche et des restaurateurs. L’idée a surmonté l’opposition d’une importante partie de la droite et du Conseil d’État.