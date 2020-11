Abo Interview de Pascal Broulis «Je n’ai pas un tas d’or dans lequel je puise!»

Alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour que l’État de Vaud élargisse ses aides, le ministre des Finances Pascal Broulis défend sa stratégie et rappelle les millions déjà engagés dans une crise appelée à durer. Entretien.