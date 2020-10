Genève – Le Grand Conseil vote une baisse d’impôts pour les familles Une modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques a été adoptée vendredi soir par le Grand Conseil genevois. Les familles assumant les charges d’un enfant majeur qui n’est pas étudiant ni apprenti bénéficieront de nouvelles déductions fiscales.

La mesure coûtera 37 à 44 millions en moyenne par année au canton de Genève dès 2023. (Photo d’illustration) KEYSTONE

À Genève, les familles qui assument les charges d’un enfant majeur qui n’est plus aux études ni en apprentissage et qui n’a aucun revenu bénéficieront de nouvelles déductions fiscales. La mesure coûtera 37 à 44 millions en moyenne par année au canton dès 2023.

Proposée par le MCG, la modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) supprime l’obligation selon laquelle l’enfant majeur jusqu’à 25 ans soit apprenti ou étudiant pour que les parents bénéficient des déductions prévues, car de nombreux jeunes ne trouvent pas d’emploi, estime le parti. La modification a été adoptée vendredi soir par 47 oui, 34 non et une abstention.

Alors que le PLR Yvan Zweifel considère que les montants calculés par le Département des finances sont exagérés – seuls 500 enfants seraient concernés – la gauche a vivement combattu un projet de loi qui ne touche pas ceux qui en ont besoin. Pour Jean Rossiaud, des Verts, ce texte «inacceptable affaiblit les finances publiques.» Pablo Cruchon, d’Ensemble à Gauche, a parlé d’une «baisse d’impôt déguisée.»

«L’argent manque!»

«L’argent manque!» a alerté la conseillère d’État Nathalie Fontanet, en charge des Finances. Et de rappeler que le canton vit une crise sanitaire et une crise économique inédites. «Il y a urgence. L’argent doit servir à maintenir l’emploi», a-t-elle martelé. Et de s’étonner que les députés favorables à cette nouvelle déduction sont ceux qui refusent les budgets déficitaires.

Alors que Genève figure parmi les cantons les plus favorables en matière de fiscalité des familles, le projet de loi ne cible pas les besoins des citoyens, selon la grande argentière: «Les personnes que nous allons aider sont dans la classe moyenne supérieure et ne sont pas prioritaires.»

«Il faut faire acte de responsabilité et reporter ce texte», a-t-elle plaidé. À la faveur d’un amendement du Conseil d’État accepté en plénière, la modification de la LIPP n’entrera en vigueur qu’en 2023.

ATS/NXP