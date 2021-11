En concert à Genève – Le grand cru de Miossec, à déguster «cul sec»! De passage à Onex vendredi, le chanteur de Brest joue enfin «Boire», son premier album très imbibé, paru il y a vingt-six ans. Coup de fil. Fabrice Gottraux

Il y eut «Boire», puis «Baiser», suivi d’«À prendre» et «Brûle». Un quart de siècle après ses débuts à Brest, vingt-six années précisément et onze albums jusqu’aux «Rescapés» en 2018, Christophe Miossec a marché d’un même pas, à la fois grave et coquin, détaché mais plombé.

Aujourd’hui, le beau chanteur breton a trouvé sa muse, Mirabelle Gilis. Violoniste, guitariste, chanteuse, dans son orchestre depuis plusieurs années, sur ses disques également, à l’écriture des textes aussi. Et en duo enfin, pour «Falaises!». Gilis-Miossec, c’est la suite de sa vie.