Fêtes de Genève

Loisirs – Le grand feu d’artifice n’aura pas lieu L’événement estival n’est pas jugé compatible avec la situation épidémiologique. Les Genevois pourront se consoler avec des bons de réduction pour les cafés-restaurants. Sophie Simon

Aucun feu d’artifice n’empêchera la nuit de s’emparer du Jardin anglais cette année. Laurent Guiraud

Aucune «chandelle», aucune «fontaine», aucun «volcan» ne viendra illuminer le ciel genevois début août. Genève Tourisme annonce par communiqué que le traditionnel feu d’artifice estival ne sera pas lancé en 2021: «L’événement, qui rassemble chaque année plus de 300’000 spectateurs sans possibilité de contrôle, n’est pas jugé compatible avec la situation épidémiologique actuelle.» Il avait déjà été annulé en 2020.

La seule animation prévue par la Fondation est le Village suisse au Jardin anglais.

Le Grand Conseil a validé jeudi un plan de soutien au tourisme de 2,4 millions de francs, une somme qui est en réalité un solde non utilisé de 2020. Ce montant est «destiné à promouvoir et consolider Genève comme destination urbaine de loisirs et à stimuler la fréquentation des cafés et restaurants du canton par une incitation financière, les bons RestôBar». La population locale est invitée à contribuer à la relance économique en commandant un bon de 25 francs de réduction, offert, à faire valoir dans les restaurants et bars du canton, pour toute dépense d’un minimum de 50 francs dans le même établissement. Cette offre est réservée aux majeurs et est valable jusqu’au 30 novembre.

Des loisirs à mettre en valeur

Destination d’affaires par excellence, Genève doit se repositionner sur le créneau du tourisme de loisirs. Ainsi la Fondation lancera-t-elle fin juin une plateforme en ligne pour centraliser l’ensemble des activités disponibles: «musées, restaurants, activités sportives, nautiques, excursions, espaces verts, vignobles», etc. «Il ne s’agit pas d’un agenda, précise Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme, mais plutôt d’une sélection par type d’activités, qui seront très utiles aux concierges par exemple. Nous avons identifié un manque de visibilité de l’offre de loisirs.» Le site actuel reste en tout cas relativement avare en informations sur les restrictions sanitaires en cours (lire notre édition du 19 février).

