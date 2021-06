Région transfrontalière – Le Grand Genève a gagné en visibilité, mais peine à fédérer La HES-SO Genève a mené une vaste enquête sur la population du Grand Genève.

Au total, 82% des personnes sondées ont déjà entendu parler du Grand Genève, soit 20% de plus qu’en 2016, selon une enquête de la HES-SO Genève. KEYSTONE/Leandre Duggan

Le Grand Genève est mieux connu par ses habitants, mais le sentiment d’appartenance à cette agglomération transfrontalière stagne. Ces conclusions émanent d’une vaste enquête menée par la HES-SO Genève sur la population du Grand Genève et son désir du vivre ensemble.

Au total, 82% des personnes sondées ont déjà entendu parler du Grand Genève, soit 20% de plus qu’en 2016, indique jeudi la HES-SO Genève dans un communiqué. La troisième édition de cette enquête a été réalisée sur la base de données récoltées par sondage téléphonique entre janvier et mars 2021 auprès de 1100 personnes.

La connaissance du Grand Genève a progressé dans toutes les régions, mais à des rythmes différents: la hausse est plus marquée en Haute-Savoie et plus faible dans le canton de Genève. Parmi ceux qui ont entendu parler du Grand Genève, 38% ne savent pas, ou pense à tort, que leur commune en fait partie. Le district de Nyon est la région où cette connaissance est la plus faible.

Moins bonne desserte

Le baromètre d’appartenance au Grand Genève ne s’est pas modifié depuis 2016. Il montre une valeur moyenne de 5,8 sur l’ensemble des régions, soit un sentiment d’appartenance plutôt moyen. Ce sentiment est le plus faible dans le district de Nyon, où pratiquement une personne sur trois le qualifie d’inexistant.

La mise en service du Léman Express en décembre 2019 n’a pas changé la donne, sauf en Haute-Savoie où 20% des sondés jugent que les nouvelles infrastructures ont eu un impact élevé sur leur sentiment d’appartenance au Grand Genève. Cette part est nettement plus faible dans l’Ain, qui est moins bien desservi par ce nouveau service.

Problème de déplacement

La mobilité reste la préoccupation principale de la population du Grand Genève, même si son importance relative s’est réduite par rapport à 2016. Cette problématique ne semble pas réglée par la mise en service du Léman Express. Ce dernier est perçu par beaucoup de sondés comme peu pratique, hors de portée ou cher, relève la HES-SO Genève.

Mais 16% des sondés déclarent avoir modifié leurs habitudes de déplacement depuis décembre 2019. Le sondage révèle de larges variations régionales: seuls 5% des sondés de l’Ain répondent positivement, contre 13% en Haute-Savoie et 20% à Genève. Et au final, 12% de l’ensemble des personnes qui ont répondu jugent que le Léman Express a fortement amélioré leur mobilité.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.