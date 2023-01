Politique transfrontalière – Le Grand Genève signe une charte pour la transition écologique Les huit partenaires ont signé ce jeudi la charte «Grand Genève en transition», contenant un cadre d’action commun pour répondre à l’urgence climatique.

Le Grand Genève souhaite atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 (photo d’illustration). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les huit partenaires du Grand Genève ont signé jeudi dans la Cité de Calvin la charte «Grand Genève en transition». Ils y précisent leur vision d’avenir pour l’agglomération transfrontalière et fixent les orientations stratégiques et le cadre d’action commun pour répondre à l’urgence climatique et préserver les ressources vitales partagées. Dix objectifs ont été fixés.

La volonté de s’engager de façon ambitieuse, lucide et positive réside dans la capacité à trouver les points d’équilibre entre un plafond écologique et un plancher social, écrit le Grand Genève jeudi dans son communiqué.

Parmi les dix objectifs environnementaux et sociaux de la Charte, le Grand Genève veut atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant au moins par dix l’ensemble des émissions, réduire d’un facteur cinq son empreinte matière et tendre vers l’objectif de bon état de 100% des masses d’eau. D’ici là les partenaires veulent aussi faire en sorte que l’espérance de vie en bonne santé progresse au-delà de 70 ans.

Plan d’action en vue

La charte, rédigée dans le cadre du projet Interreg France Suisse Pacte (Programme d’Actions Concerté pour la Transition Écologique du Grand Genève), a été adoptée par l’Assemblée du Groupement local de coopération transfrontalière en juin 2022. Elle a ensuite été validée tour à tour par chacun des membres français, vaudois et genevois.

La signature a eu lieu jeudi lors d’une séance publique à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. Sur la base des objectifs de la charte, les partenaires travaillent d’ores et déjà à l’élaboration conjointe d’une nouvelle vision territoriale transfrontalière et d’un plan d’action relève le communiqué.

Retenu par l’UE

Le projet «Pacte Grand Genève» réunit les huit partenaires du Grand Genève (les Départements de l’Ain et de Haute-Savoie, la Région Auvergne Rhône Alpes, le Pôle métropolitain du Genevois français, la Région de Nyon, le canton de Vaud, la Ville et le canton de Genève). Il a été retenu en 2020 par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg France-Suisse (2014-2020).

Son objectif: élaborer, à l’horizon 2023, une stratégie et un plan d’action de transition écologique, impliquant acteurs et habitants du territoire. Le projet Pacte pose la première pierre de la démarche Grand Genève en transition.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.