Transition énergétique – Le grand oui du Tribunal fédéral pour les éoliennes de Sainte-Croix Il y aura des éoliennes sur les crêtes vaudoises. Le Tribunal fédéral livre un arrêt attendu depuis plus de vingt ans, déterminant pour le plus vieux projet vaudois, celui de Sainte-Croix, mais aussi pour les autres. Erwan Le Bec

C’est oui. Pour la première fois, un projet éolien vaudois est validé par le Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu public ce mercredi, la plus haute instance du pays donne raison au Canton de Vaud et à la Romande Énergie, dont les six éoliennes de 98,4m de haut au moyeu étaient contestées par des opposants locaux mais aussi nationaux, depuis la veille des années 2000.

Sainte-Croix est encore à ce jour le plus ancien projet éolien vaudois. Pionnier, depuis dépassé par des projets plus modernes et plus productifs, il avait à l’époque bénéficié d’un plan d’affectation cantonal, une démarche alors volontariste de l’État qui est restée inédite.