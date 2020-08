Infiltrations d’eau – Le Grand-Pont transpire, le Romandie ferme Le club a dû anticiper sa pause estivale pour raisons de sécurité. La Ville attend des analyses pour savoir si elle continue à louer le lieu. Romaric Haddou

Situé sous le Grand-Pont, le Romandie subit régulièrement des infiltrations d’eau. Elles se sont avérées plus conséquentes cette année. Jean-Guy Python

Le Romandie a été contraint de prendre des vacances en avance. Deux soirées prévues mi-juillet dans le club lausannois de la place de l’Europe ont été annulées. En cause, «des problèmes d’infiltration d’eau qui nécessitent une expertise approfondie et des travaux», indiquent les responsables. Situé directement sous les arches du Grand-Pont, l’établissement est régulièrement confronté à cette problématique. Mais l’épisode actuel est plus conséquent. «En général on s’arrange avec des bâches pour que le public ne soit pas impacté, mais cette année c’est différent. Quelques petits morceaux de mur sont tombés et tous les meubles de la cuisine se sont effondrés, rapporte Diane Delallée, membre du comité du Romandie. Nous ne savons pas encore quelle est la cause, peut-être que les murs ont réagi différemment parce que le club est resté longtemps inutilisé en raison de la crise sanitaire.» Le dossier est désormais entre les mains de la Ville.