Nouveau festival à Lausanne – Le grand retour des variétés Opéra de chambre, théâtre, créations musicales, concert pour enfant et tours de chant: le premier Festival des Bouffes du Rond-Point ratisse large, d’Offenbach à Phanee de Pool. Matthieu Chenal

La compagnie adOpera et Christian Baur en plein délire dans «Les Surprises de l’enfer» d’Isabelle Aboulker, à voir le 13 novembre à la Maison-de-Quartier-Sous-Gare de Lausanne. Valérie Nardin

Un nouveau festival de musique germe à Lausanne pour les amateurs des arts vivants. Prévu l’an passé, mais annulé in extremis, le Festival des Bouffes du Rond-Point est le fruit d’une collaboration active et amicale de plusieurs années entre adOpera et la Maison-de-Quartier-Sous-Gare à Lausanne pour réunir sous la même égide des têtes d’affiche avec de jeunes talents émergents. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’éclectisme régnera en maître, du 11 au 20 novembre.

«Le festival cherche à offrir la possibilité aux artistes professionnels et passionnés de la région de présenter leur travail de création.» Christian Baur, cofondateur du Festival des Bouffes-du-Rond-Point

«Bouffes-du-Rond-Point»: ce nom loufoque qui évoque autant le théâtre des Bouffes parisiens cher à Offenbach que celui, tout aussi parisien, du Rond-Point, nous met sur la piste de Christian Baur, ambassadeur de l’esprit d’Offenbach en terre vaudoise, cheville ouvrière – et chanteur – de la compagnie adOpera. Pas de Champs-Elysées à Lausanne, mais une salle donnant sur l’avenue du Rond-Point et l’envie d’y faire revivre l’esprit des variétés d’hier et d’aujourd’hui: «Nous présentons depuis 2013 des spectacles dans ce lieu, confirme le concepteur du festival. Nous souhaitons proposer dans ce centre socioculturel une programmation éclectique à même de faire se rencontrer les différents styles et genres intergénérationnels sans autre fil rouge que celui de la variété. Le festival cherche aussi à offrir la possibilité aux artistes professionnels et passionnés de la région de présenter leur travail de création.»

La liste des invités de prestige illustre à la perfection cet état d’esprit: le festival accueille samedi 13 novembre la compositrice française Isabelle Aboulker, héritière de l’art mélodique d’Offenbach et Poulenc, qui viendra assister à la première production suisse de son opéra de chambre «Les surprises de l’enfer» monté par adOpera dans une mise en scène de Benjamin Knobil. Le 20 novembre, la scène de la Maison de Quartier-Sous-Gare verra se succéder Gaëtan et Phanee de Pool!

Y’en a point comme nous

Les six soirées auront toutes leur couleur propre, certaines dominées par du théâtre, d’autres par de la musique, avec même un soir entièrement anglo-saxon, avec les groupes Dark Whispers, Komfort Club et Hemlock Smith (ve 19). À l’inverse, le jeudi18 rend hommage à notre plus grand chansonnier, Jean Villard-Gilles avec le tour de chant «Y’en a point comme nous!» précédé d’une conférence d’Alice Bottarelli, chercheuse à l’UNIL. «Chaque fois que nous montons un spectacle sur Gilles, le public est au rendez-vous, et pas seulement ceux qui l’ont connu!» se réjouit Christian Baur.

