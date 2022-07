Football – Le grand saut dans le temps de Stade Lausanne Le SLO a retrouvé Samaranch, le stade de tous ses succès, samedi. Avec une demi-nostalgie. Une première depuis son accession en Challenge League, conclue par une victoire face à Wil (2-1). Florian Vaney Lausanne

Les Stadistes n’ont plus joué au stade de Samaranch pour un match officiel depuis trois ans et la montée en Challenge League. Florian Vaney

Le grillage d’entrée s’ouvre. Derrière lui, le chef de l’intendance de Stade Lausanne passe un dernier coup de patte sur la porte suivante. Deux beaux morceaux de poussière se décrochent, comme pour bien marquer le saut dans le temps. Les Stadistes n’ont plus pénétré leur vénérable stade de Samaranch pour un match officiel depuis trois ans et la montée en Challenge League. En le retrouvant le temps d’une dérogation et de deux matches, il faut être prêt à surmonter la nostalgie.

De loin, rien n’a changé. L’endroit est toujours animé du même charme indémodable. Au bord du terrain, on croise les vedettes de l’inoubliable ascension dans la hiérarchie des années 2010. Andy Laugeois a le sourire, Axel Danner aussi. Ils sauront apprécier la victoire de leurs successeurs face à Wil (2-1, lire encadré). Peu importe l’angle de vue et le coin choisi, le football s’y respire à plein nez.

Un petit coup de vieux

En plissant des yeux, le coup de vieux des lieux commence tout de même à se remarquer. À la rigueur, les feuilles mortes qui jonchent le terrain participent au côté simple et sans prétention du stade. Les trous dans le terrain et les zones brunes, par contre, font un peu plus mal à la réputation de billard que s’est forgée Samaranch au fil des années. La partie entre Vaudois et Saint-Gallois, plutôt animée, n’en souffrira pas trop.

Dans les tribunes, ni plus ni moins de monde que pour un match habituel du SLO à la Pontaise, dont on aperçoit les projecteurs au loin. L’ambiance se vaut également. “On chante mieux à la Pontaise qu’ici, on s’y sent plus dans un vrai lieu de foot, lâche l’un des membres de ce groupe sans nom qui fait du bruit aux matches du SLO. Prendre possession de la Pontaise, c’est un peu notre prise de Constantinople à nous”, ajoute-t-il sans qu’on soit trop sûr de comprendre la référence.

Les nostalgiques ne sont plus nombreux

Chose certaine, le consensus n’existe pas. Une voix qui connaît bien le club assure que, moyennant quelques aménagements légers (et la coûteuse mise à niveau des projecteurs), Samaranch pourrait être une antre permanente parfaite pour Stade Lausanne. Le son de cloche touche surtout les romantiques et ceux qui, au bord du lac, ont laissé quelques souvenirs savoureux. Dans un club qui s’est métamorphosé ces dernières années, ils ne sont plus nombreux.

«Ça a été une tranche de l’histoire du club. Mais on se sent nettement moins professionnel quand on joue à Samaranch.» Lavdrim Hajrulahu, joueur du SLO

Lavdrim Hajrulahu est le dernier lien sur le terrain entre les deux générations. Et même lui dit se réjouir de retrouver le haut de la ville dans quelques semaines, une fois la rénovation de la pelouse de la Pontaise terminée. «Pas mal d’images sont remontées au début du match. On en a quand même connu, des victoires ici. Ça a été une tranche de l’histoire du club. Mais on se sent nettement moins professionnel quand on joue à Samaranch.»

Au fond, le débat existe à peine. Après avoir accueilli Schaffhouse dans trois semaines, Samaranch cédera de nouveau la vedette sans discussion. Peut-être auréolé d’une jolie stat d'invincibilité, peut-être pas. Peu importe. Son charme continuera de traverser le temps.



Trois penalties concédés, mais une première victoire Afficher plus Ca aurait pu s’appeler un cauchemar, ou à minima un début de situation inquiétante. Stade Lausanne Ouchy a en partie raté son match de reprise il y a une semaine à Yverdon à cause des deux penalites qu’il y a concédés. Alors lorsque Linus Obexer a retenu Silvio dans la surface après quelques secondes samedi et que Wil a obtenu un tir au but d’entrée, s’est créé comme un malaise. Surtout que Sofian Bahloul l’a transformé (0-1, 2e). Les Stadistes se sont retrouvés avec un match quasi complet devant eux pour rattraper le coup. Ce qu’ils sont parvenus à faire avec un certain calme. Alban Ajdini a d’abord buté sur le poteau saint-gallois, avant que Zachary Hadji n’égalise à la 35e. Teddy Okou a fini par être récompensé de ses efforts juste après la pause (50e, 2-1) et l’édifice a tenu jusqu’au coup de sifflet final, même à dix contre onze (Mohamed Abdallah a vu rouge à la 62e). Trois points bienvenus, les premiers de l’exercice, avant de devoir se rendre à Bellinzone et d'affronter le LS. Rien d’évident.



