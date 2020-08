Éditorial – Le grand souk des listes rouges Opinion Patrick Monay Chef de la rubrique Suisse

On avait beau s’y attendre depuis quelques semaines, la nouvelle tombée ce mercredi a éclaté comme un orage dans un ciel d’été. L’Espagne rejoint notre liste rouge des paradis touristiques interdits. Si vous y êtes en vacances, ou que vous prévoyez de vous y rendre, c’est une quarantaine obligatoire qui vous attend au retour. De quoi dissuader de nombreuses familles à faire le voyage.

L’autre conséquence très probable, c’est un coup de fil d’Arancha González Laya à Ignazio Cassis. La ministre espagnole des Affaires étrangères a toutes les raisons d’interpeller son homologue suisse pour se plaindre du traitement réservé à son pays. Elle va contester les critères choisis pour déterminer le risque élevé d’infection au coronavirus. Madrid ne manquera pas non plus de rappeler que le taux de contamination varie fortement d’une région à l’autre. Et que des mesures sérieuses sont prises pour contenir la pandémie.

«Certaines décisions sentent la rétorsion à plein nez»

L’argumentaire vous rappelle quelque chose? Normal, c’est le même que celui utilisé par Ignazio Cassis lorsque la Belgique a eu l’outrecuidance de classer le Tessin, puis une bonne partie de la Suisse romande, en zone à risque. Avec un succès étonnamment rapide, comme on l’a vu en début de semaine: le gouvernement belge a revu ses chiffres et n’a maintenu que Genève sur sa liste rouge.

Ce grand souk diplomatique devient grotesque. Faute de coordination internationale, les paramètres d’analyse du niveau épidémiologique varient d’un pays à l’autre, si bien qu’on peine à y voir clair. Et certaines décisions sentent la rétorsion à plein nez. Rappelez-vous la Suède qui, mécontente de se voir bannie par la Suisse début juillet, déconseillait illico à ses citoyens de s’envoler pour Kloten ou Cointrin. Quelques jours plus tard, ô surprise, le royaume de Suède redevenait fréquentable aux yeux de Berne. Et vice versa.

Chaque pays naviguant à vue, ce méli-mélo sans précédent est parti pour durer bien au-delà de la trêve estivale. Après l’industrie touristique, ce sont les échanges économiques qui risquent d’en souffrir durement. On se prend à rêver qu’une instance supranationale mette de l’ordre dans les listes rouges. En pleine crise du multilatéralisme, l’Union européenne pourrait-elle endosser ce rôle?