Portrait de Werner Jeker – Le graphiste insatisfait qui a tant de style Le Soleurois fait rayonner l’élégance graphique depuis Lausanne. Concepteur de beaux livres, il y a aussi réalisé les affiches de nombreuses institutions culturelles, dont l’Élysée et Vidy. Florence Millioud-Henriques

Werner Jeker, dans les Ateliers du Nord à Lausanne, qu’il a cofondé et qu’il partage avec les designers industriels Antoine Cahen et Claude Frossard. Florian Cella

À 76 ans, la rue est encore son terrain de jeu, son musée permanent autant qu’éphémère, mais… chut, Werner Jeker ne se prend surtout pas pour un artiste! «J’aime faire des images et les histoires qu’il y a derrière, mais je ne sais pas vraiment quel est mon métier, admet-il. Mais ce n’est sûrement pas celui-ci, je me méfie trop…» Le Soleurois, qui a conservé de son enfance terrienne l’humilité et un petit accent, ne finira pas sa phrase.

L’affiche réalisée pour «Impact», collectif d’artistes libertaires et actifs à Lausanne dès la fin des années 60. 24heures webdoc une culture de rupture/Werner Jeker

Son nom est sur toutes les affiches qui parlent de culture et, entre autres, sur celles du Musée de l’Élysée, du Théâtre de Vidy, de l’Odéon à Paris, de la Cinémathèque suisse. Il a aussi cofondé les Ateliers du Nord à Lausanne, imaginé le Pavillon de la douleur pour Expo.02, mais il ne s’est pas perdu en route. Et si traverser sans reprendre son souffle, une carrière plébiscitée jusqu’au MoMA à New York, est chose impossible, lui fait comme si de rien était.