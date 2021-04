Lutte contre le Covid-19 – Le Great Escape écope de 4 mois de fermeture Le bar lausannois avait été dénoncé pour avoir organisé une soirée sans masques ni gestes barrière en novembre 2020. Il ne rouvrira ses portes qu’à la mi-juin. Laurent Antonoff

Si vous avez décidé de passer au Great Escape à Lausanne depuis lundi, jour de la réouverture des terrasses dans le pays, et d’y siroter un verre sur sa superbe esplanade surplombant la Riponne, vous aurez trouvé portes closes et gosiers secs. Et pour cause: le fameux pub a été condamné à quatre mois de fermeture, suite à une soirée débridée organisée en pleine pandémie en novembre dernier. Ce sont nos confrères du «Temps» qui donnent cette information, corroborée par le chef de la police cantonale du commerce. Le Great ne rouvrira ses portes qu’à la mi-juin.

C’est une vidéo tournée le mardi 3 novembre en fin de soirée au Great Escape qui a valu au bar de se faire dénoncer aux autorités cantonales par le municipal lausannois de la police, Pierre-Antoine Hildbrand. Les images, tournées la veille de la fermeture générale des établissements publics pour cause de Covid-19 et montrant un pub plein à craquer d’un peu plus d’une centaine de clients déchaînés et pour la plupart sans masque, avaient créé la polémique. «C’était la dernière soirée, nous vivons un moment difficile, les gens ont voulu faire la fête, c’est humain», s’était justifié un responsable du bar dans nos colonnes.

Le Great Escape avait fait l’objet de deux procédures, soit une procédure pénale sous la conduite du Ministère public de Lausanne, et une procédure administrative sous la responsabilité de la police cantonale du commerce. Elles ont été menées notamment pour infraction à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEp), à l’ordonnance fédérale Covid-19 et l’arrêté du Conseil d’État vaudois. Pour rappel, au moins huit personnes présentes dans le bar avaient été testées positives au virus.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.