Coup de froid sur Lausanne

Après «Cosmos» et «Exotic», Rumine se mue à nouveau en Palais des Savoirs. Il accueille l’exposition parisienne «Froid» et lui répond avec un très riche volet vaudois composé des collections de ses différents musées et joliment intitulé «Même pas froid!»