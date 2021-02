Effort solidaire – Le gros coup de pouce d’Aubonne pour son tissu économique La Municipalité soutenue par son conseil a ajouté une ligne de 250’000 francs à son budget 2021 pour venir en aide aux entreprises et associations actives dans le bourg et impactées par la crise. Cédric Jotterand

Le municipal des Finances, Jean-Christophe de Mestral, aura la charge de répartir les aides aubonnoises avec l’appui du président de la Commission des finances et du boursier communal. Florian Cella

Lors du Conseil communal d’Aubonne, en janvier, la solidarité était à l’ordre du jour puisque ses membres ainsi que la Municipalité ont pris la décision d’amender le budget 2021 – ce qui n’est pas si souvent – pour y ajouter une ligne supplémentaire afin de venir en aide à l’économie locale en marge de la crise sanitaire actuelle.

Et l’enveloppe financière n’a rien d’anecdotique, puisqu’elle se monte à 250’000 francs. «Ce montant pourra servir à l’octroi d’aides financières non remboursables en complément aux autres mesures de soutien fédérales, cantonales ou d’autres prestations d’assurances», détaille l’Exécutif, qui a chargé le municipal des Finances, Jean-Christophe de Mestral, de mettre en place ce dispositif. «Cet appui est limité à un maximum de 10’000 francs par cas.»

Autour de l’édile, une commission consultative formée du président de la Commission des finances et du boursier communal sera chargée de prendre les bonnes décisions, qui ne concernent pas uniquement les PME actives dans le bourg.

Un cadre très large

Les sociétés locales ainsi que les associations sportives et culturelles sont également éligibles pour recevoir une aide, selon des critères définis dans une directive éditée par la Municipalité. Cette dernière est disponible sur le site internet de la commune et transmise d’office aux entreprises et sociétés inscrites au registre communal.

Quant au délai pour la réception des demandes, il a été fixé au 31 mars 2021. «Par cette action, les autorités souhaitent participer au soutien du tissu économique local qui traverse une période délicate et nous encourageons la population à en faire de même», précise la Municipalité.