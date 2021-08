Comédie musicale à Nyon – Le groupe ABBA inspire un Genevois Ylan Assefy-Waterdrinker revisite l’univers du fameux groupe suédois à travers «Thank You for the Music», un spectacle composé d’une vingtaine de chansons interprétées en live. Philippe Muri

Comédie musicale d’environ deux heures, «Thank You for the Music» est ponctuée de nombreux tubes d’Abba. DR

Il avait 9 ans quand le film «Mamma Mia» a déboulé sur les écrans en 2008. Treize ans plus tard, Ylan Assefy-Waterdrinker revisite à son tour l’univers du groupe ABBA. Au théâtre de Marens, à Nyon, cet habitant du Petit-Saconnex envoie du lourd dès vendredi avec «Thank You for the Music», une comédie musicale d’environ deux heures, composée d’une vingtaine de chansons interprétées live. Ponctuée notamment par les tubes «Fernando», «Take a Chance on Me», «Money, Money, Money», «The Winner Takes it All» ou encore «Dancing Queen», on suivra l’histoire de Lily, une jeune rêveuse tentant sa chance pour devenir chanteuse.

Le genre de spectacle «feel good» dont raffole son metteur en scène. Titulaire d’un bachelor obtenu cette année à Laine, en Angleterre, une des plus prestigieuses écoles de comédie musicale, Ylan Assefy-Waterdrinker a appris durant ses trois ans d’études à suivre son intuition.

Une partie de la troupe de «Thank You for the Music» en répétition. DR

«La plus grande leçon que j’ai retenue, c’est de monter ce que j’avais envie de voir, confie-t-il entre deux répétitions au Théâtre du Grütli. En cette période morose, il était évident qu’il ne fallait pas proposer au public une tragédie. Je voulais quelque chose de fun, qui rassemble tout le monde.»

En matière de groupe fédérateur, ABBA se pose précisément en modèle. Notre interlocuteur le sait, lui qui a passé en revue tout le répertoire de la formation suédoise. «Quand j’ai écouté le titre «Thank You for the Music», une évidence s’est imposée. Les paroles m’ont évoqué un personnage. Je me suis dit: pourquoi ne pas écrire son histoire?»

Triangle amoureux

Pas question de refaire «Mamma Mia» en plus modeste. «Avec nos moyens, on n’aurait pas pu régater.» De toute manière, le producteur et metteur en scène genevois n’aime pas trop l’histoire de cette comédie musicale créée en 1999, qui voit une jeune fille sur le point de se marier se confronter à trois anciens amants de sa mère sans savoir lequel est son véritable père. «Je trouve l’intrigue un peu faible. J’ai écrit un autre récit, qui sert de fil rouge aux chansons iconiques d’ABBA.»

Ylan Assefy-Waterdrinker. DR

Plutôt qu’en Grèce, cap sur Séville, en Espagne, «un lieu festif où l’art et la musique ponctuent la vie des habitants.» Ylan imagine le personnage de Lily. Autour de cette jeune femme, il fait graviter une série de personnages, dont Miguel, un barman altruiste qui saura guider l’aspirante chanteuse, et Fernando, un producteur avide qui ne s’intéresse pas qu’au talent de sa protégée. «Un triangle amoureux va naître entre ce trio», indique l’intéressé, qui, sur scène, interprète le méchant Fernando. Un rôle repris au pied levé, à la suite de la défection d’un des acteurs principaux.

Cinquième «musical»

Autour de lui, «une team fantastique», comme il le souligne. Une trentaine de jeunes performers âgés de 16 à 22 ans et, en coulisses, une quinzaine d’hommes et de femmes qui s’y entendent en termes de comédie musicale, de la chorégraphe Molly Hirt au scénographe Cornélius Spaeter, en passant par la directrice vocale Giliane Béguin. Lui-même n’est pas un novice en la matière. «Thank You for the Music» constitue le cinquième «musical» mis sur pied par cet enthousiaste qui doit son goût pour les performances scéniques et les chorégraphies musicales à sa maman. Quand il était à l’âge des culottes courtes, elle l’emmenait déjà à l’Arena, au Théâtre du Léman ou au Théâtre de Beaulieu.

Des comédiens de «Thank You for the Music» en répétition. DR

Captivé par son sujet – et c’est peu dire –, l’ancien étudiant au Collège Rousseau a créé en 2020 l’association Lympa avec le Genevois Marc Heimendinger. L’acronyme résume le feu qui les habite: «Live Your Musical Passion» («Vis ta passion musicale»). Objectif: «monter des spectacles de qualité qui garantissent une expérience inoubliable, tant pour les membres de la troupe que pour le public».

Convaincu qu’il existe une audience pour la comédie musicale en Suisse romande, Ylan Assefy-Waterdrinker ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Début octobre, il produira et mettra en scène «The Last Five Years» au Manège d’Onex, un drame musical réputé créé à Chicago en 2001. Puis il filera au Théâtre Barnabé, à Servion, où il officiera comme acteur pendant quatre mois dans la comédie musicale «Hollywood». Sûr qu’il n’a pas fini de dire «Thank You for the Music»…

